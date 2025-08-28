男装アーティスト・ダンス&ボーカルグループ「ル・クール」が、9月24日にリリースするメジャーデビューシングル「TABOO」のジャケット写真と収録曲タイトルを公開した。さらに、9月1日放送の文化放送『レコメン！』全国36局ネット(24時台)にて表題曲「TABOO」が初解禁オンエアされることが決定した。番組内では、ル・クールのコメントも放送され、これがメディア初出演となる。「TABOO」発売日：2025年9月24日（水）【初回限定