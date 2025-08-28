今年のフェブラリーＳを制したコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１３日、盛岡競馬場・ダート１６００メートル）を目標に調整を進めていくことが８月２８日、分かった。社台グループオーナーズが発表した。前走のさきたま杯は出遅れが響いて１１着。その後は福島県のノーザンファーム天栄に放牧に出ている。