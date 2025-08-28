従来よりも力強い外観へフォルクスワーゲンは、2代目となる新型『Tロック（T-Roc）』を発表した。大胆な新しい外観、刷新されたインテリア、そして革新的なハイブリッド・パワートレインを備えている。【画像】さらに個性的なデザインへ進化【2代目となる『Tロック』を詳しく見る】全30枚Tロックは2017年の発売以来、世界で200万台以上を売り上げている大人気のコンパクトクロスオーバーだ。今回の新型は、フォルクスワーゲンが