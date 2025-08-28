バスケットボールB1アルバルク東京の新本拠地「トヨタアリーナ東京」＝28日、東京・青海東京・青海に完成したバスケットボールBリーグ1部（B1）アルバルク東京の新本拠地「トヨタアリーナ東京」が28日、報道陣に公開された。バスケの試合では約1万人を収容。どの位置からでもコートを見やすいように座席の向きを工夫したことが特徴で、パリ五輪日本代表のテーブス海は「日本一のバスケのためのアリーナ。早くここで試合をしたい