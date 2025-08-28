神戸市のマンションで住人の片山恵さん（24）が刺殺された事件で、逮捕された谷本将志容疑者（35）が事件2日前の18日朝に片山さんを見かけ「好みのタイプの女性だと思い、後をつけた」という趣旨の供述をしていることが28日、捜査関係者への取材で分かった。兵庫県警が供述内容の裏付けを進める。捜査関係者らによると、片山さんは事件当日の20日午後6時半ごろに職場を退勤。その数分前に、容疑者とみられる男の姿が付近の防犯