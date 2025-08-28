押収された大麻＝28日午後、高松市大麻の植物片約2.9キロをマレーシアから国際宅配貨物便で輸入しようとしたとして、神戸税関坂出税関支署高松出張所は28日、関税法違反（禁制品輸入未遂）の疑いで、ベトナム国籍の会社員ファム・バン・ドゥック被告（34）＝高松市、麻薬特例法違反などで起訴＝を高松地検に告発した。末端価格で約1500万円相当。税関と県警、厚生労働省四国厚生支局麻薬取締部の3機関が合同で捜査した。発送を