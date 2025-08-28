夏休み明けのこの時期は子どもが悩みをかかえやすく自殺が増えるとされています。ある調査では2クラスに1人の子どもが「死にたい」などと検索しているといいます。対策と周りの人ができることとは。こちらの小学校では今週から新学期。小学5年生たちが耳を傾けているのは…絵本作家・画家夢ら丘実果さんの絵本より『ぼく、だんだん気がついちゃったの。みんながどんなにすごいのか、ぼくがだめなのか』ある絵本の読み聞かせです