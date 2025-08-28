記録的な高温となった今年、コメの刈取適期が平年よりも早まるとして生産者に呼びかけを行うキャラバン隊がきょう出発しました。 【写真を見る】コメの刈取適期が平年よりも早まる見込み7月の高温少雨でイネの登熟進む呼びかけを行うキャラバン隊出発（山形） 県によりますと、今年は特に７月が気温が高く雨が少ない状況だったことでイネの登熟が進みました。 今月２６日現在で山形市と鶴岡市「はえぬき」の登熟が平年に