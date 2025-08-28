子どもたちの新学期が始まるのを前に新型コロナウイルスの感染者が増えています。また子どもを中心に発症する伝染性紅斑、いわゆる「リンゴ病」の感染者も増えていて、県は、流行発生警報を発表しました。県によりますと8月24日までの1週間に報告された新型コロナウイルスの感染者数は前の週より238人多い958人でした。1医療機関あたり16.81人となっています。保健所別にみると、鹿屋、名瀬、川薩の順に多く、年代別では80歳