¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢½é´ú´ÏÅ¹¡ØCalvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN¡Ù¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Åê¤²¥­¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¸½¤ì¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥º»ØÄê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤¢¤ó¤Þ¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈñÁÀå¡£¸«»ö¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥Ó¥·¥Ã¤È¡ª¤«¤Ã¤³¤è¤¯¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤³¤Ê¤¹Æá¿ÜÀîÅ·¿´Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¸¥¢½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³