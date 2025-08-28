俳優の一ノ瀬颯が28日、東京・原宿にオープンするアジア初旗艦店『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』フォトコールに登壇した。グレーのジャケットにストレートジーンズ、シャツからはタンクトップをのぞかせたさわやかな秋ファッションで登場した。【全身カット】スタイルよすぎ！デニムでビシッと登場した一ノ瀬颯「（今は）夏だから暑い感じですけど、重ね着をさせてもらったところ。脱ぐとさわやかな印象になる