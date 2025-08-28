10月6日よりTOKYO MXほかにて放送されるテレビアニメ『デブとラブと過ちと！』（毎週月曜後11：00）のキービジュアルと第2弾PVが公開され、追加キャストが発表された。【画像】鬼頭明里が声を演じる玉井咲などキャラクタービジュアル本作は、累計1億2800万DL超、コミックシーモアで先行配信中のままかり氏による同名漫画が原作。事故で記憶喪失になりポジティブに生まれ変わった夢子が、恋に仕事に大忙し！超絶ポジティブパ