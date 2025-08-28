横須賀・三浦地域の首長と懇談する黒岩知事＝２８日、逗子市役所横須賀・三浦地域の５市町の首長と神奈川県の黒岩祐治知事が意見交換を行う懇談会が２８日、逗子市役所で行われた。三浦半島の地域活性化に向けた取り組みのほか鎌倉市と葉山町からは深刻化する民泊によるオーバーツーリズム（観光公害）から県に民泊規制の強化を求める声が上がった。県で所管する４００件以上の民泊のうち、鎌倉市は約１５０カ所、葉山町は約４