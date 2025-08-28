Hakubiが主催するライブイベント＜京都藝劇 2025＞が、8月11日に京都・KBSホールで開催された。2019年に始まり通算6回目となる今年は、初のオープニングアクトの公募や、左近ステージがフロアライブ形式に変更されるなど意欲的にアップデートされ、右近ステージにHakubi feat. GUEST TAKUMA（10-FEET）、クレナズム、The Novembers、ストレイテナー、TETORA、夢幻泡影（オープニングアクト）、左近ステージにULTRA、No Fun、hanana