トヨタ自動車の7月の世界販売台数は、トランプ関税の逆風にもかかわらず、7月として過去最高でした。 トヨタによりますと、今年7月の世界での販売台数は去年の同じ月より4.8パーセント多い89万9449台、生産台数は5.3パーセント多い84万6771台でした。 いずれも7月として過去最高で、世界販売台数は7カ月連続の前年越えです。 北米や中国でハイブリッド車などの販売が好調でした。 トランプ大統領の関税