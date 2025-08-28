千葉県の「自転車ヘルメット着用PR大使」に任命された「オズワルド」の伊藤俊介さん（右）と「ぼる塾」の田辺智加さん＝28日午後、千葉市お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介さんやお笑いグループ「ぼる塾」の田辺智加さんらが28日、千葉県の「自転車ヘルメット着用PR大使」に任命された。同県出身の2人は、それぞれ「みんなの命を守るために頑張っていきたい」「まずは自分が着用している姿を見せていく」と意気込みを語った