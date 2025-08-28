神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３５）（東京都新宿区）が兵庫県警の調べに「（事件２日前の）１８日朝に路上で片山さんを見かけ、好みのタイプだと思って後をつけた」という趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材でわかった。谷本容疑者の行動は防犯カメラ映像などで確認されており、県警は好みの女性を探し、片山さんに一方的に