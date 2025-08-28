大阪府箕面市の公園で男子小学生の頭をたたいてけがをさせたとして、箕面署は28日、傷害容疑で、アゼルバイジャン国籍で外国語指導助手（ALT）マンマドフ・エミル容疑者（40）＝同市＝を逮捕した。署によると、直前まで男児と容疑者の娘がけんかしていたといい、容疑者は「頭を触って注意しただけ」と一部否認している。逮捕容疑は6月16日午後4時55分ごろ、箕面市の公園で男児（9）を右の手のひらでたたき、約1週間の頭部打撲