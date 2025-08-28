日本航空が公開した、水素で動く航空機けん引車＝28日午後、東京都大田区日本航空などは28日、二酸化炭素（CO2）を排出しない水素で動く航空機けん引車を東京都内で報道陣に公開した。羽田空港第1ターミナルを使用する国内線を対象に、国内初の実証実験を12月まで実施する。約2.6トンのCO2削減を見込む。水素と酸素を反応させて発電した電気を動力にする仕組み。2024年に退役したけん引車を改造して水素タンクや燃料電池などを