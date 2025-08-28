タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで「最近の日常」を投稿しています。 【写真を見る】【 井上咲楽 】 “ばあちゃんのすいか・イカの煮物・チェ・カレー・担々麺” …真夏の日常は和み傾向井上さんは、一つの写真につき短文を一つ添えるような格好で投稿。「友達とミッドナイトソニック！」と添えた写真では、今月16日に開催された「SUMMER SONIC 2025」の「MIDNIGHT SONIC」に参加したと思われる光景が。