¡Ö¹­Åç¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹­Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤¬½é²ó¡¢ËÜÎÝ¾å¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£¹­Åç¤Ï½é²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇËöÊñ¤¬º¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¾®±à¤â»°ÎÝ¤ò½³¤Ã¤ÆËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¡£ÊÖµå¤¬¹â¤¯¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÊáµå¤·¤¿Êá¼ê¡¦´ßÅÄ¤¬ËÜÎÝ¤ò¤Þ¤¿¤°¤è¤¦¤ËÃåÃÏ¤·¤Æ¡¢Áö¼Ô¤Î¾®±à¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£È½Äê¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢È½Äê