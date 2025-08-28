木曜日は暖気が少し南下し、関東などは暑さがやや落ち着きました。ただ、金曜日以降、大陸の方から低気圧や前線が日本に近づき、再び暖気が北上します。そのため、また週末は厳しい暑さが戻ってきそうです。【10日間の最高気温の予想】名古屋は来週木曜日にかけて35℃以上の猛暑日が続き、大阪は9月7日（日）にかけても猛暑日が続く予想です。また、東京は土曜日から来週火曜日は猛暑日となり、7日（日）も35℃まで上がる可能性が