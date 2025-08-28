【大絶滅展―生命史のビッグファイブ】 11月1日～2026年2月23日 開催予定 会場： 国立科学博物館 東京都台東区上野公園7-20 国立科学博物館は特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」を11月1日から2026年2月23日にかけて開催する。同展では12月からタカラトミーの「ゾイド」とコラボした製品を限定販売する。 「大絶滅展」は地球に