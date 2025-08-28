風間俊介と齋藤潤がダブル主演を務める、日テレシナリオライターコンテスト大賞ドラマ『217円の絵』（日本テレビ系）が、9月30日24時24分より放送されることが決定。風間と齋藤、脚本の神谷克麻、プロデューサー・中村花乃子のコメントが到着した。【写真】ドラマ『217円の絵』に主演する齋藤潤2023年、日本テレビはクリエイター育成プロジェクトの一環として、18年ぶりにシナリオコンテストを復活。脚本そのものに加え、クリ