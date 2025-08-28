第15回中国国際デジタル出版博覧会（8月28〜31日）の開催に当たり、「2024-2025年中国デジタル出版産業年次報告」が8月27日、博覧会の開催地である河南省鄭州市で発表されました。博覧会はデジタル出版産業の発展促進をテーマに、国内外を網羅しています。年次報告によると、2024年に中国のデジタル出版産業の収入は引き続き増加し、全体の年間収入規模は前年比8．07％増の1兆7485億3600万元（約36兆円）でした。うち、ネットゲー