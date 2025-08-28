山田裕貴が主演を務め、古田新太が共演する映画『ベートーヴェン捏造（ねつぞう）』より、新場面写真が解禁。細部までこだわった衣装＆ヘアメイクのマル秘エピソードを担当スタッフが明かした。【写真】衣装＆ヘアメイクが前代未聞の世界観を作り出す！『ベートーヴェン捏造』場面写真本作は、19世紀ウィーンで巻き起こる音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫った歴史ノンフィクション『ベートーヴェン捏造 名プロデューサ