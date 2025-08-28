グローバルガールズグループ・Ｋｅｐ１ｅｒ（ケプラー）が、９月１３日に中国で行う予定だったファンコンサートを延期すると２８日、所属事務所のＫＬＡＰエンターテインメントが発表したと、現地メディアのＴＶデイリーなどが報じた。記事によると、同社は「不可避な現地事情により延期することになった」と伝えたとし、振替日程などは案内されていないという。今回開催予定だったＫｅｐ１ｅｒの公演は、中国で９年ぶりに行