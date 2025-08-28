北海道上ノ国町の住宅地でクマが目撃され、住宅の敷地内に置かれていたごみ箱が荒らされる被害がありました。現場はマチの中心部に近い場所で、朝からハンターが巡回し、警戒を強めています。８月２７日午後８時ごろ、上ノ国町向浜の住宅地で、体長およそ１．５メートルのクマが住宅の敷地内に置かれていた木製のごみ箱をあさっているのをこの家に住む住人が目撃し、消防に通報しました。警察によりますと、生ごみは入