女優山本舞香（27）が28日、都内で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN」に登壇した。昨年10月にMY FIRST STORYのボーカル、Hiroこと森内寛樹との結婚を発表。山本自身が初挑戦したいことを聞かれると「昨年結婚したので、家族のために何かしたいなと。ずっと15年間仕事ばかりしていたので、家族と向き合う時間が欲しいなと思ってます」とした。さらに「挑戦はちょっと分からないですが、いつか子どもができたら