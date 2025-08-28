「存在感が…」ミムラ改め美村里江突然の改名から7年―。人気ドラマで好演を見せた41歳女優の姿に注目が集まっている。NHKドラマ10「舟を編む 〜私、辞書つくります〜」で、辞書作りに奔走する馬締光也(野田洋次郎)を支える林香具矢を演じたのは、美村里江。ドラマ公式Xでは「『好き勝手にどこへでも行きたいけど、好き勝手に帰っても来たいんだよね。帰って来たら、そこには誰かいてほしい』(林香具矢)#美村里江」と劇中での