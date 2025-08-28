◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２８日・マツダスタジアム）日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった田中将大投手が初回、末包の適時打で先制を許した。ＮＰＢで１２１勝、ＭＬＢで７８勝を挙げてきた右腕は初回、先頭の中村将に中前打を許すと、１死後、小園にも右前打を浴び１死一、二塁のピンチを背負うも４番・モンテロを中飛に。しかし、続く末包に左越え適時打を許し、１点を先制された。打線の反撃は