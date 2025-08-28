◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、２年ぶり６勝目を狙う稲森佑貴（国際スポーツ振興協会）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの８アンダー６４をマークし、昨年７月以来、１年ぶりの首位発進を決めた。前半の５番、６番で連続バーディーを奪うと、９番パー５は残り約２７０ヤードの第２打を３ウッドで７メート