◇男子ゴルフツアーSansan・KBCオーガスタ第1日（2025年8月28日福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の出利葉（いでりは）太一郎（24＝フリー）が1イーグル、6バーディー、2ボギーの66で回り、首位と2打差の3位と好スタートを切った。前半の11番でボギーが先行したものの、12番パー3でピン約2・5メートルにつけて、バウンスバック。後半の4番でボギーを叩いたが、7番パー4、第2打残り13