今季から就任した徳本一善監督（４６）のもと、箱根駅伝初出場を目指す芝浦工大が２８日、合宿地の福島・檜原湖で１キロ２０本のポイント練習を行った。「今年の夏合宿の中でも重要な練習です」という徳本監督が自転車で伴走し、選手の動きをチェック。１６人の選手は２グループに分かれ、レースを想定したペースで懸命に計２０キロを走った。「想定した以上によく走った。強くなっています」と徳本監督は手応えを明かした。昨