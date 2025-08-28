◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、２年ぶり６勝目を狙う稲森佑貴（国際スポーツ振興協会）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの６４をマークし、８アンダーで首位発進した。１打差の２位には、ツアー未勝利の杉原大河（アイ・エー・エス・エス）。６アンダー３位には、ツアー２０勝の石川遼（カシオ）、同２