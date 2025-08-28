福岡県警筑紫野署は28日、筑紫野市紫2丁目付近の道路上で27日午後11時ごろ、帰宅中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜30代の中肉。黒色長髪で自転車に乗っていたという。