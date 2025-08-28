俳優の杉浦太陽（44）が28日までに更新されたYouTubeチャンネル「DELISHKITCHEN-デリッシュキッチン」の「タイムマシーン3号のお料理向上委員会」にゲスト出演。第5子を出産したばかりの妻・辻希美を“可愛い”と思った瞬間を語る場面があった。タイムマシーン3号とゲストで料理をしながらトークをする番組。視聴者から「辻ちゃんのことをたまらん！かわいすぎる！と思う瞬間はいつですか」という質問が届いた。杉浦は「（