◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２８日・マツダスタジアム）田中将大投手が日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった。ＮＰＢで１２１勝、ＭＬＢで７８勝を挙げてきた右腕は初回、広島先頭の中村将に中前打を許すと、１死後、小園にも右前打を浴び１死一、二塁。４番・モンテロを中飛に打ち取ったが、続く末包に左越え適時打を許し、１点を先制された。二塁走者・小園も本塁に突っ込んだがアウトに。広島・新井