フリーアナウンサーの森香澄が２７日放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。いじめられていた過去を告白した。この日は「ヤンチャ武勇伝で香澄先生を惚れさせろ！」と題し、「レインボー」のジャンボたかお、「ちゃんぴおんず」の日本一おもしろい大崎、「カカロニ」の栗谷らと企画を展開した。ジャンボから「ちなみに先生は女子同士でケンカしたことは？」と問われると、森は「いじめられてたから…中学生ぐら