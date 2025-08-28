お笑いタレントの狩野英孝（43）が28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。人気漫画の実写版をオファーされても断る作品を明かした。今回は「EIKOが決める！漫画・アニメのベスト3！！」と題して更新され、「好きな主人公」「好きなヒロイン」「好きな必殺技」それぞれのベスト3が発表された。その中で「好きな主人公」2位に週刊少年ジャンプで連載された「るろうに剣心」の緋村剣心を挙げ、作品や主人公の特徴などを熱く