日本サッカー協会(JFA)は28日、AFC U23アジア杯に臨むU-22/U-21日本代表のコーチに越智滋之氏(30)が就任することが決まったと発表した。筑波大出身の越智氏は2020年からJFAのテクニカルスタッフに加わり、24年のパリ五輪に出場したU-23日本代表チームで分析業務を担当。25年にJFA Aジェネラルライセンスを取得しており、U23アジア杯ではコーチも兼任する。大岩剛監督が指揮を執るU-22/U-21日本代表は7月、ウズベキスタン・タ