霧島連山の新燃岳が28日に噴火し、噴煙が火口から5500メートルの高さまで上がりました。噴煙の高さが5000メートルを超えたのは、先月3日以来です。福岡管区気象台によりますと、霧島連山の新燃岳で28日午前4時53分に噴火が発生し、噴煙が火口から5500メートルの高さまで上がり、午後2時50分まで連続で噴火しました。噴火に伴う大きな噴石の飛散や火砕流は、観測されていません。噴煙は、南の方向に流れ、霧