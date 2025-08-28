おととい南陽市の山中で、男性に暴行を加え現金や運転免許証などを奪ったとして、２５歳と１８歳の男、そして１６歳の少年が強盗傷害の容疑で逮捕されました。(サムネは事件現場付近） 【画像】事件現場付近 ３人は知人、友人の関係で、被害者の男性とは顔見知りだったということです。 逮捕されたのは寒河江市高屋の会社員の男（２５）と山形市の会社員の１８歳の男、そして自称山形市の建設作業員の１６歳の少年です。 男（