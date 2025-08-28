◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２８日・バンテリンドーム）名古屋・栄を拠点として活動する女性アイドルグループ「ＳＫＥ４８」が登場。メンバーの熊崎晴香がセレモニアルピッチを務めた。８月１０日の自身の誕生日から「８１０」のユニホームを着用してマウンドに上がった。大きく息を吐いてから、ゆくり振りかぶって投じたボールは５４キロを計測。ノーバウンドで捕手のミットに収まった。父親と練習に励み、準備し