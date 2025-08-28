偽造書類を使い借金名目で知人男性から700万円をだまし取ったとして、警視庁赤坂署は28日、詐欺と偽造有印公文書行使の疑いで、東京都江東区、都立高教諭大平なる美容疑者（30）を逮捕した。署によると「金は返さなくていいと思っていた」と容疑を一部否認している。逮捕容疑は2〜3月ごろ、50代男性に「仕事関連のトラブルで民事訴訟を起こされ、解決金が必要」などと説明。うその訴訟期日や事件番号が記載された和解調書を示