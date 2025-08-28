今年度産のコメの生育状況について共有する会議が開かれ、コメの生育状況示す「登熟」はおおむね順調なものの、コメの胴割れに注意が必要なことが共有されました。 【写真を見る】コメの生育状況は「おおむね順調」も「胴割れ」に注意（山形） この会議は、稲の刈り取りが本格化する前に、コメの生育状況を把握し、品質を保とうと毎年この時期に開かれています。 今年は気温が高く雨が少なかった影響で、一部の地域では渇水と