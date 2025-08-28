「ＤｅＮＡ−阪神」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・松尾汐恩捕手が２点を追う二回、無死二塁から同点の左越え２ランを放った。伊原の投じたスライダーをとらえると、打球は左翼席上段の立ち見席に飛び込んだ。この日は、先発・森唯の女房役としてスタメンマスクをかぶった松尾。一回に佐藤輝に右翼席上段に先制２ランを運ばれたが、こちらも負けじと豪快弾でお返しした。試合を振り出しに戻し「唯斗（森）さんが投げて