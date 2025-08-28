子供たちの夏休みも残りあとわずかです。8月8日、記録的大雨の被害に見舞われた姶良市では子どもたちが新学期に向け気持ちを切り替えて夏休みの宿題などに励んでいます。 8月8日、記録的大雨に見舞われた姶良市加治木町。現在も通行止めとなっている国道10号の網掛橋では28日も、復旧作業が行われていました。 網掛橋の近くにある姶良市役所加治木支所には、誰でも利用できる学習スペースがあります。夏休みの自由研究に励む