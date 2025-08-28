福岡県警は28日、部下の男性を蹴って肋骨などを折り現場に放置したとして、傷害と保護責任者遺棄の疑いで同県田川市、土木業村坂郁夫容疑者（53）を再逮捕した。男性が繰り返し暴行されていた可能性があるとみて捜査する。男性は肋骨骨折の3カ月後、感染症による多臓器不全で死亡した。逮捕容疑は2024年8月7日、同県福津市中央2丁目の建設現場で、自身が代表を務める会社の男性従業員＝当時（46）＝を複数回蹴るなどし、肋骨や