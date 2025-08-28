「ＤｅＮＡ−阪神」（２８日、横浜スタジアム）阪神がスクイズを失敗し、追加点を奪えなかった。２−０の二回、梅野、高寺の連打で１死二、三塁のチャンスをつくった。打席は投手の伊原。カウント１−１からスクイズを敢行したが、ＤｅＮＡバッテリーに大きく外され、伊原のバットは届かない。スタートを切っていた三走・梅野がアウトになった。２死三塁と局面が変わり、結局、伊原は遊ゴロに倒れた。